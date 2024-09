Atlético: Milito comemora resultado e elogia jogador do Grêmio

Atlético venceu o Grêmio, por 3 a 2, de virada, no Rio Grande do Sul, em jogo neste domingo, válido pelo Campeonato Brasileiro

Milito avaliou a partida e a postura do Grêmio em campo, ressaltando a superioridade do Atlético na segunda etapa, o que foi crucial para a vitória.

“Foi um jogo difícil. Mesmo com um jogador a mais, a situação não foi tão simples devido à presença de Soteldo, que pode desequilibrar qualquer partida. A vantagem numérica parecia promissora, mas enfrentamos muitas complicações. No intervalo, pedi calma e tranquilidade. Expliquei que precisávamos marcar um gol para voltar ao jogo e que precisaríamos ser valentes. Por isso, ajustamos a estrutura do ataque. Criamos boas chances e foi essencial controlar a posse de bola para evitar erros como os que cometemos no primeiro tempo, que resultaram em dois gols para eles. Soteldo, especialmente, fez a diferença”, afirmou o argentino.

“O Grêmio estava bem defensivo. Decidimos finalizar o jogo com Cadu e Kardec, mantendo Vargas como meia. A vitória foi significativa, considerando tudo o que aconteceu durante a partida. Mesmo com um jogador a mais, marcar três gols não é tarefa fácil. Fizemos um segundo tempo muito superior, e essa vitória é muito animadora. Era vital ganhar hoje e os três pontos nos trazem confiança e felicidade. Precisamos, no entanto, aprender com o primeiro tempo e discutir os ajustes necessários. A reação à adversidade foi muito positiva”, concluiu.

Com a vitória, afinal, o Atlético subiu para a oitava posição no Campeonato Brasileiro, com 33 pontos. O Grêmio ocupa a 14ª posição, com 27.