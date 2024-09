Athletico x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Cesra Tavares narra esta partida em que o Verdão buscará um bom resultado diante do Furacão, no Paraná

Athletico e Palmeiras jogam neste neste domingo (1/9), às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 25ª rodada do Brasileiro. O Athletico entrou na rodada no meio da tabela, com 29 pontos e possui dois jogos a menos em relação ao Palmeiras. O Furacão segue disputando a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Em contraste, o Verdão entrou na rodada em 3º lugar com 44 pontos, mas joga apenas o Campeonato Brasileiro, já que foi eliminado tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores. Além disso, o time de Abel vem embalado por uma goleada de 5 a 0 sobre o Cuiabá.

Este duelo tera a transmissão da Voz do Esporte. A cobertura se inicia a partir das 17h, sob o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.