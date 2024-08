Premier League: Aston Villa bate Leicester fora de casa

Com dois belos gols, time de Birmingham faz 2 a 1 sobre o rival no King Power Stadium

O Aston Villa conseguiu excelente resultado neste sábado (31/8) em jogo pela terceira rodada da Premier League. Afinal, foi até a casa do Leicester, o King Power Stadium, e venceu os donos da casa por 2 a 1, com dois belos gols, um em cada tempo. Onana e Durán marcaram para os visitantes. O tento do Leicester foi de Buonanotte.

Para o time de Birmingham, a vitória o leva aos seis pontos, na briga pelos primeiros lugares. Mas o Leicester, com um ponto, segue próximo da zona de rebaixamento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Aston Villa e seus belos gols

O Aston Villa teve menor posse de bola (45%). Contudo, foi eficaz nas finalizações. Assim, enquanto dois de seus arremates resultaram em gols, os seis primeiros do Leicester não deram em nada. Desse modo, o Aston Villa balançou a rede. E com golaços. O primeiro veio aos 28 minutos do 1º tempo. Tielemans cobrou falta rasteira para Watkins. Este foi ao fundo pela direita e cruzou para Onana concluir se atirando de carrinho na bola. O segundo gol saiu aos 19 minutos minutos da etapa final. Digne cruzou na cabeça de Durán, que tinha acabado de entrar. O atacante subiu com estilo e correu para celebrar.