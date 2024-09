Destaque, Igor Jesus exalta atuação do Botafogo: ‘Não deixamos o adversário jogar’

Atacante marca os dois gols da vitória alvinegra por 2 a 0 sobre o Fortaleza, no Nilton Santos, pela 25ª rodada do Brasileirão

Logo após o confronto, que levou a torcida ao delírio, o atacante afirmou estar feliz pelos gols e por sua atuação, porém fez questão de exaltar a equipe. De acordo com o atleta, o time carioca não deixou o Leão do Pici jogar e fez um grande jogo.

No confronto que definiria quem ficaria na liderança do Brasileirão antes da Data Fifa , o Botafogo levou a melhor sobre o Fortaleza, no Nilton Santos. Em campo. Igor Jesus mostrou estar em grande fase e ter faro de gol ao marcar os dois do triunfo alvinegro, pela 25ª rodada.

“Muito feliz por ter feito dois gols hoje. Parabenizar a equipe pela vitória, fizemos um grande jogo. Não deixamos o adversário jogar. Os gols foram em jogadas que a gente treina, atacar as costas da defesa. Conseguimos a vitória. Isso mostra que a gente está fazendo um bom trabalho. Ficar em primeiro é sempre bom, mas temos que trabalhar para que possamos voltar melhor ainda (da Data Fifa)”, disse.

Com o triunfo, o Botafogo, agora, soma 50 pontos, dois a mais que o próprio Fortaleza, que tem 48, com um jogo a menos no certame. Agora, a maioria das equipes terão tempo para recuperar seus jogadores devido à Data Fifa e a próxima rodada da competição acontece no final de semana dos dias 14 e 15.

Por fim, os comandados do técnico Artur Jorge voltam a campo no dia 14 (sábado), e enfrentam o Corinthians, às 21h (de Brasília), no Nilton Santos. Até lá, o treinador deve poder contar com os reforços mais recentes: Vitinho e Adryelson.