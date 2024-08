Atlético de Madrid marca no fim e vence o Bilbao pelo Espanhol

O Atlético de Madrid teve apenas uma chance no jogo e foi certeiro. Neste sábado, os Colchoneros venceram o Athletic Bilbao por 1 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol, no estádio San Mamés. Angel Correa marcou o gol da vitória nos acréscimos do segundo tempo. A equipe de Simeone mesmo com o triunfo pecou no aspecto da criação em diversos momentos, mas aproveitou oportunidade na reta final.

Com o resultado, o Atlético de Madrid fica na segunda posição, com oito pontos, quatro a menos que o líder Barcelona. O Bilbao, por sua vez, está na décima colocação, com apenas quatro pontos.

Jogo com baixa criação

Jogando fora de casa, o Atlético de Madrid teve dificuldades para chegar ao campo de ataque e “sufocar” o Athletic Bilbao. Pelo primeiro tempo uma partida bastante truncada e de marcação intensa dos dois lados. Muita posse de bola, mas sem objetividade e velocidade. Além disso, não aconteceu nenhuma finalização no gol. Muito abaixo para as duas equipes tradicionais da competição.