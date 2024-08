Saiba como foi o último dia da janela de transferências da Europa

Mercado de transferências das principais ligas europeias se encerrou nesta sexta-feira. Gasto dos clubes foi mais de R$ 31 bilhões Crédito: Jogada 10

Chegou ao fim a janela de transferências 2024/25 para as cinco grandes ligas da Europa nesta sexta-feira. Como sempre, foi um dia agitado, com muitas contratações acontecendo nos minutos finais, negociações surpreendentes e outras melando. Movimentações do dia Sterling surpreende É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na Inglaterra, Sterling foi emprestado pelo Chelsea ao Arsenal. Ele não fazia parte dos planos de Enzo Maresca e passará toda temporada emprestado aos Gunners por um ano e sem cláusula de compra. O Arsenal, aliás, também agiu rápido no mercado e anunciou a contratação do goleiro brasileiro Neto, que estava no Bournemouth.

Minutos após confirmar a saída de McTominay, o Manchester United anunciou oficialmente a chegada do volante uruguaio Manuel Ugarte, em uma negociação junto ao Paris Saint-Germain. O meio-campista assinou contrato até junho de 2029. Sancho chega ao Chelsea por empréstimo Por outro lado, Chelsea irá contratar Jadon Sancho inicialmente por empréstimo com uma obrigação de compra firmada em 25 milhões de libras (cerca de R$ 185 milhões, na cotação atual). Nos Blues, ele irá enfrentar uma concorrência pesada com Pedro Neto.

Dupla da Escócia A Itália também em seu último dia. Além da permanência de Osimhen, o Napoli também anunciou duas contratações no último dia de janela. Tratam-se dos meias escoceses Scott McTominay e Billy Gilmour. Real Madrid anuncia empréstimo de Reinier

O Real Madrid confirmou o empréstimo do meio-campista Reinier para o Granada, da Espanha. O brasileiro de 22 anos acumula o seu quarto empréstimo desde que chegou ao clube merengue, em janeiro de 2020, e busca reencontrar o bom futebol. André e Wesley em seus novos clubes Recentemente no Brasil, o volante André, que estava no Fluminense, e o atacante Wesley, no Corinthians foram novos clubes. O jogador tricolor está agora no Wolverhampton, da Inglaterra. Do outro lado, o atleta mais ofensivo vai jogar no Al-Nassr, da Arábia Saudita. O atacante brasileiro de 19 anos assinou contrato até 2028 com o time saudita, que tem Cristiano Ronaldo no elenco.

West Ham contrata Soler e empresta Ward Prowse e Aguerd O West Ham também teve um último dia de janela agitado. Por um lado, os Hammers contrataram o meia Carlos Soler por empréstimo junto ao PSG, sem opção de compra. Por outro lado, a equipe de Julen Lopegui emprestou o meia James Ward Prowse a Nottingham Forest e o zagueiro Aguerd a Real Sociedad. Ainda há janelas abertas… Apesar das principais janelas terem fechado, as de Portugal, Holanda e Arábia Saudita se encerram somente na segunda-feira, dia de setembro. Aliás, no mesmo dia do fechamento da janela brasileira.

Quem mandou bem na janela? Contando apenas os clubes das elites da Inglaterra, Itália, França e Alemanha, os clubes gastaram mais de 5 bilhões de euros (cerca de R$ 31 bilhões, de acordo com a cotação atual), segundo informações do Transfermarkt. Juventus, United, Atlético de Madrid e Chelsea, inclusive, foram os destaques nesta janela. Com a chegada de Thiago Motta, a Juventus passou uma verdadeira revolução. O elenco mudou radicalmente. Os experientes viraram reservas ou foram negociados, enquanto os jovens e as novas contratações ganharam espaço. Foram 8 (ou 9) movimento precisos, de jogadores com qualidade para serem titulares. Basicamente, trouxe três dos melhores meio-campistas da Ligue 1 (Thuram), Premier League (Douglas Luiz) e Serie A (Koopmeiners). O Manchester United também soube identificar as carências para reforçar o time. A zaga ganhou o promissor Yoro e De Ligt, além de Mazraoui para lateral direita. No ataque, Zirzkee já chega com possibilidade de ser o centroavante titular. Por fim, o uruguaio Ugarte é uma sombra necessária para Casemiro.