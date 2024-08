Granada anuncia contratação de Reinier com direito a coroa

Em grande estilo, o Granada anunciou, nesta sexta-feira (30), a contratação de Reinier, que chega por empréstimo junto ao Real Madrid. No vídeo de apresentação divulgado pelo clube espanhol, o brasileiro de 22 anos foi recebido com uma coroa.

Dessa maneira, Reinier vai para o seu quarto empréstimo no futebol europeu e vai jogar a segunda divisão da Espanha em 2024/25. Nas últimas quatro temporadas, o meia revelado nas categorias de base do Flamengo defendeu as cores do Borussia Dortmund (2020/21 e 2021/22), Girona (2022/23) e Frosinone (2023/24).

Reinier participou da pré-temporada no Real Madrid, mas o técnico Carlo Ancelotti optou em não utilizar o brasileiro em 2024/25. Além disso, o meia teve seu nome especulado por clubes do futebol brasileiro, como Flamengo, Bahia e Fortaleza, mas os espanhóis recusaram qualquer interesse.