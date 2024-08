Cruzeiro paga multa e vai jogar contra o São Paulo no Mineirão

O estádio do Mineirão será o palco da partida entre Cruzeiro e São Paulo, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 15 de setembro (sábado), às 18h30.

Durante a gestão de Ronaldo, que se encerrou no início deste ano, o Cruzeiro negociou a transferência de quatro jogos para fora do Mineirão. No entanto, ao assumir, Pedrinho afirmou que reverteria essa decisão.

Cruzeiro ainda não perdeu no Mineirão

A única exceção foi o duelo contra o Fortaleza, que a atual direção não conseguiu reverter. Curiosamente, essa foi a única derrota do Cruzeiro em seus domínios no Brasileirão 2024. No geral, o time disputou nove rodadas do Brasileirão, com sete vitórias, além dos empates sem gols contra Atlético-MG e Internacional.

O próximo compromisso celeste pelo Campeonato Brasileiro será contra o lanterna Atlético GO, no Mineirão. Partida marcada para o domingo (1). O time sob comando de Fernando Seabra é o sexto colocado, portanto, briga por vaga na Liberadores.