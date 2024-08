Corinthians já caiu? Jornalista ‘crava’ queda para Série B

Situação complicada no Brasileirão do Corinthians foi abordada pelo jornalista Milton Neves, que vê queda como realidade Crédito: Jogada 10

Após a derrota para o Juventude no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Corinthians volta seu foco para a luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Com mais 14 jogos na competição, o Timão precisa de pelo menos 23 pontos para cravar matematicamente sua permanência na elite. Porém, para o jornalista Milton Neves, a queda para a Série B "é certa". Para apoiar sua afirmação, o experiente profissional compara o número de vitórias obtidos pelo Corinthians até aqui na competição com a quantidade de triunfos que precisará até o fim do Brasileirão para escapar do rebaixamento.

“Ainda faltam 14 rodadas para o final do Brasileirão 2024, é verdade. Mas, sem medo de queimar a língua, já estou tratando a ida do Corinthians para a Série B de 2025 como certa. E tem muito alvinegro que, em vez de ficar bravo, concorda integralmente comigo. Afinal de contas, como esperar que um time que venceu apenas quatro duelos em 24 disputados possa triunfar sete vezes nesta reta final do campeonato? Não se trata de provocação ou de desmerecimento. É simplesmente a lógica pelo que temos visto no Timão há anos”, declarou o jornalista em sua coluna do Uol. Milton Neves ainda criticou o modelo de contratações do clube. Além disso, apontou que o Corinthians já deve pensar nos desafios de uma possível Série B em 2025. “Por isso (crer na queda) eu penso que o Timão, em vez de ficar tentando tapar o sol com a peneira e evitar o inevitável trazendo ilustres desconhecidos da bola, que chegam sempre com salários estranhamente altos, deveria cair logo na real. Ou seja: encarar este resto de 2024 como uma pré-temporada, trazendo jogadores que poderão ajudar na dura segundona do ano que vem”, finalizou.