Com contrato no fim, Mercado desconversa sobre renovação com o Inter

Zagueiro tem vínculo com o Colorado até o fim do ano e só vai discutir o assunto com a diretoria após o fim do Brasileirão Crédito: Jogada 10

Um dos principais nomes do Inter, o zagueiro Gabriel Mercado não tem permanência garantida para 2025. Ele tem contrato somente até o fim da temporada e não pretende sentar para negociar um novo compromisso no momento. A ideia do defensor é negociar com a diretoria somente após o fim do Brasileirão. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mercado já poderá até assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Contudo, está concentrado na recuperação do Colorado na competição nacional. Ele já conversou com a diretoria sobre a renovação e acredita que o rendimento nas próximas partidas deve definir se tem condição de continuar rendendo na próxima temporada. Afinal, o argentino possui idade avançada: tem 37 anos.

O zagueiro é uma voz ativa no vestiário do Inter, principalmente por conta da experiência. No entanto, ele revelou que tem a intenção de deixar o clube após encerrar o jejum de oito anos sem títulos. LEIA MAIS: Inter anuncia renovação de contrato do zagueiro Igor Gomes “Falei com o nosso novo secretário. O que quero é ajudar. Não só no campo, mas fora. Deixar um legado, ajudar os companheiros e puxar os mais jovens. Jogar no Inter é uma oportunidade, uma camisa pesada. Mudar esta história que o clube tem passado, de um jejum muito grande. Quero fazer minha parte e em dezembro falamos”, afirmou.