Atlético: Scarpa se aproxima da marca de Hulk como garçom

O meia Gustavo Scarpa foi contratado para ser o garçom do Atlético. E ele tem cumprido essa função com excelência. Na última quarta-feira, a vitória sobre o São Paulo, por 1 a 0, no Morumbis, só foi possível com passe de Scarpa para o gol de Rodrigo Battaglia. Essa assistência aproxima Scarpa dos números de Hulk.

Atualmente, Scarpa está a três assistências de igualar a melhor marca de passes para gol de Hulk. O camisa 7 estabeleceu essa marca em 2021 e 2023, com 13 assistências em cada ano.

Nos últimos sete anos, o principal garçom do Atlético foi Cazares, que registrou 17 assistências na temporada de 2017.