Vasco x Palmeiras, pelo Brasileirão, será no Mané Garrincha

Este será, aliás, o primeiro jogo no Mané Garrincha após a troca completa do gramado. A partida será no dia 22 de setembro, mas a pré-venda de ingressos já começa nesta sexta-feira (30).

O jogo entre Vasco e Palmeiras, pela 27ª rodada do Brasileirão, será na Arena Mané Garrincha, em Brasília (DF). A confirmação se deu por parte da organização do estádio, nesta quinta-feira (29).

O estádio passou pela reforma do gramado recentemente, visando jogos do São Paulo e também o jogo da Seleção Brasileira contra o Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A partida ocorre dia 15 de outubro.

O último jogo no estádio foi no dia 21 de julho, quando Juventude e São Paulo ficaram no 0 a 0, pela 18ª rodada do Brasileirão. Naquela semana, o Mané Garrincha também recebeu o empate entre Juventude e Atlético-MG, além da vitória do Flamengo sobre o Criciúma.

O Vasco retorna para Brasília pela primeira vez desde a partida pelo Campeonato Carioca, ainda em janeiro deste ano, contra o Bangu; empate em 2 a 2. Já o Palmeiras está há mais tempo sem atuar no estádio. Afinal, volta à capital federal após conquistar a Supercopa do Brasil, em janeiro de 2023.