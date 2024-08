Renato Gaúcho cita procura de clubes, mas prioriza o Grêmio: ‘Minha única preocupação’

Comandante ainda confessou que não conversou com a diretoria do Imortal sobre uma possível renovação de contrato Crédito: Jogada 10

A relação entre Grêmio e Renato Gaúcho é de extrema gratidão e fidelidade. Prova disso é que o ídolo como jogador e, atualmente, como treinador ainda não pensa sobre seu futuro, já que seu contrato termina ao final da temporada. Pelo contrário, o comandante indicou que sua prioridade é o Imortal. Bem como dar sequência à campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A propósito, o treinador afirmou que seu principal objetivo é assegurar a classificação do Tricolor Gaúcho para a Libertadores de 2025. Fato que representaria sua segunda vaga consecutiva no torneio. Inclusive, que sua relação com os dirigentes do Grêmio é extremamente positiva. Contudo, no atual cenário, seu foco é no desempenho da equipe no campo, como declarou em entrevista ao portal “Gaúcha ZH”.

“Tenho uma amizade muito grande com o Guerra, que é um grande presidente, diga-se de passagem. Tenho uma grande amizade com o Antonio Brum, que é o vice-presidente, o executivo, Luis Vagner. A gente troca bastante ideias, mas nunca trocamos ideias sobre esse assunto, até porque eu nem gostaria, meu foco é totalmente no meu grupo, no Brasileirão, para ver onde realmente o Grêmio pode chegar esse ano. É difícil em termos de vaga à Libertadores, mas nós temos uma possibilidade. Nós temos uma chance, então a gente tem que ficar brigando por essa chance”, indicou Renato Gaúcho. Foco total no Grêmio Aliás, ele admitiu que houve procura de alguns clubes da Série A, mas rechaçou seu compromisso com o Imortal. “Tive propostas recentemente de dois grandes clubes do futebol brasileiro, mas é o que eu sempre falo, não estou preocupado com isso, minha única preocupação sempre foi com o Grêmio, e vai ser assim até o final do ano. Pensar no Campeonato Brasileiro, pensar naquilo que eu possa acrescentar para que a gente possa ainda, como eu já falei, beliscar, ou pelo menos tentar beliscar uma vaga na Libertadores”, detalhou o treinador.

Em seguida, Renato deixou claro que vai passar a planejar e decidir o seu futuro somente após o final da temporada. “Falo isso todos os anos para vocês. Costumo pensar só no final, porque todos os anos a gente está totalmente focado no Brasileirão. Esse ano não é diferente, não parei para pensar nisso”, finalizou o comandante. Imortal confirma que conversas por renovação não começaram Ainda nesta semana, o vice-presidente do Tricolor Gaúcho, Antônio Brum, já havia comentado sobre o caso. Aliás, já havia adiantado que as negociações por uma ampliação de vínculo não foram abertas.