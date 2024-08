Renan é apresentado no Santos e avisa: ‘Hoje o titular é o Gabriel Brazão’

O Santos apresentou de forma oficial, nesta quinta-feira (29), o goleiro Renan. O jogador de 35 anos firmou contrato até o fim da temporada, com a possibilidade de renovação por mais um ano. Ao lado do ídolo eterno Lalá, ex-goleiro do clube, o novo arqueiro recebeu a camisa de número 18.

“É uma honra estar no Santos. Qual jogador não queria estar aqui? Estou muito feliz. Quando recebi o convite falei: “vambora, é agora”. É um contrato curto, a princípio. Mas independente disso, eu vou fazer o meu melhor, me dedicar, fazer o melhor no dia a dia para ajudar o Santos. Vou trabalhar no dia a dia para ajudar o Santos e todos que estão aqui. Hoje o titular é o Gabriel Brazão. Tenho essa consciência. Como pessoa é um excelente amigo. Estou aqui para ajudar meus companheiros e o Santos. Estou animado e motivado com essa oportunidade”, disse Renan.

Renan revela empolgação para acertar com o Santos