Pai de Hulk enlouquece com o gol da vitória do Atlético sobre o São Paulo

Nos últimos tempos, o pai do atacante Hulk tornou-se uma figura carismática nas redes sociais, especialmente durante as comemorações dos gols do Atlético. Nesta quarta-feira (28), não foi diferente, mas com um detalhe a mais.

Após Rodrigo Battaglia marcar o gol da vitória do Atlético por 1 a 0 sobre o São Paulo, no Morumbis, pelas quartas de final da Copa do Brasil, Gilvan celebrou de maneira inusitada. Ele aproveitou a ocasião para brincar com a ausência do dente da frente, que caiu antes da partida devido a um problema com o implante. Durante a comemoração, ele ainda lançou um chapéu no chão.