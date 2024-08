Juventude bate Corinthians e abre vantagem na Copa do Brasil

Jaconero abre vantagem diante do Timão e agora joga pelo empate no reencontro na Neo Química Arena

Nesta quinta-feira (29), o Juventude derrotou o Corinthians por 2 a 1, no Alfredo Jaconi, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Os gols foram marcados por Carrillo e Danilo Boza. O Timão descontou com Gustavo Henrique. Com a vantagem, o Jaconero vai a São Paulo para jogar pelo empate. Enquanto isso, o Timão precisa vencer por dois gols ou mais. Se devolver a vantagem de um gol, a classificação será definida nos pênaltis.

Quando é a volta?

O segundo jogo entre Juventude e Corinthians será na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 11 de setembro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Primeiro tempo e falta de luz

O primeiro tempo começou quente com os dois times firmes em todas as divididas. Em uma delas, Yuri Alberto tomou pancada de Nenê o banco do Corinthians se revoltou. Apesar de ver o seu jogador levar uma falta dura, o técnico Ramón Díaz e o zagueiro Cacá foram punidos com cartões amarelos.