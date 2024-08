Herói do Internacional, Anthoni, comenta sobre protagonismo: ‘Pênalti não é sorte’

Jovem goleiro defendeu pênalti de Kaio Jorge, do Cruzeiro, e garantiu empate do Colorado com um jogador a menos Crédito: Jogada 10

O arqueiro, de 22 anos, comentou sobre o momento de protagonismo e confessou que o resultado positivo para o Internacional. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Naquela altura do jogo, um gol realmente frustraria por toda força que a gente estava fazendo. Comentei na saída do campo, o pênalti para mim não é só sorte. São vários estudos, estatísticas, existe trabalho também. O grupo trabalha para bater pênalti, eu trabalho para pegar pênalti. O resultado está aí, empate com gostinho de vitória”, detalhou Anthoni.

O empate foi favorável para o Inter, pois os visitantes ficaram com um jogador a menos a partir dos 31 minutos da primeira etapa. Afinal, o zagueiro Rogel recebeu o cartão vermelho depois de acertar o braço no rosto de Kaio Jorge. Anthoni foi importante no duelo não apenas com a defesa do pênalti, como também em intervenções durante o jogo para assegurar o empate. Jovem goleiro foi herói improvável do Inter Vale relembrar que o jovem arqueiro é, na teoria, a terceira opção no elenco para a posição. Assim, ganhou a oportunidade de assumir a meta com a suspensão de Rochet, pois o uruguaio recebeu o terceiro cartão amarelo. Além disso, Fabrício, se recuperou recentemente de lesão, mas ainda não está nas condições físicas ideais. Anthoni elogiou a atuação coletiva da equipe e aprovou também o seu desempenho individual.