Corinthians não vence o Juventude, fora de casa, há 16 anos

Timão encara os gaúchos, no Alfredo Jaconi, nesta quinta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

A última vez que o Corinthians bateu o Juventude, no Alfredo Jaconi, foi pela Série B, em 2008. Na ocasião, o Timão venceu por 2 a 1, com gols de Cristian Baroni e Morais. Os gaúchos descontaram com Egídio.

O Corinthians encara o Juventude nesta quinta-feira (29), às 20h, no Alfredo Jaconi, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Timão tenta voltar com vantagem para São Paulo, mas para isso precisará encerrar um jejum. Afinal, o Alvinegro não vence o clube gaúcho, fora de casa, há 16 anos.

É verdade que depois dessa partida, as equipes só voltariam a se enfrentar em 2021, por conta da ausência do Juventude na primeira divisão. Assim, apenas três embates aconteceram durante este período. Mas o clube jaconero tem um retrospecto muito positivo diante do Timão.

Em 2021, vitória do Juventude por 1 a 0, com gol de Chico Kim. Aliás, o resultado foi importante para o clube jaconero ficar na primeira divisão naquela época. Já na temporada seguinte, empate em 2 a 2.

Já o último embate entre as equipes no Alfredo Jaconi aconteceu já nesta temporada. Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Juventude venceu o Corinthians por 2 a 0, com gols de Jean Carlos e Lucas Barbosa. Assim, mostrando que o Timão tem muitas dificuldades quando vai jogar em Caxias do Sul.