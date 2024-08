Botafogo: Marlon Freitas leva advertência e pode pegar o Fortaleza

Volante foi julgado por declarações no duelo contra o Cuiabá. Agora, ele está apto para enfrentar o líder do Brasileirão

O Botafogo teve uma boa notícia nesta quinta-feira (29). Afinal, o volante Marlon Freitas recebeu apenas uma advertência na 4ª Comissão Disciplinar do STJD e está liberado para atuar diante do Fortaleza, no sábado, no Nilton Santos. Ele foi indiciado por ter dito, no intervalo da partida contra o Cuiabá, que o Alvinegro teria que “lutar contra o sistema”. O jogador ficou indignado por pênalti marcado por Lucas Halter.

Por conta da declaração, a Abrafut denunciou o camisa 17 do Botafogo por ele ter questionado o pênalti assinalado pelo árbitro Paulo César Zanovelli. Afinal, ele afirmou que o clube teria que “lutar contra o sistema” no Brasileirão.

No lance, Lucas Halter empurra o atacante Isidro Pitta, do Cuiabá, fora do lance. Em um primeiro momento, o árbitro mandou seguir, porém foi chamado pelo VAR e, assim, indicou o pênalti.

Botafogo encara o líder Laion

Botafogo e Fortaleza fazem o jogo dos líderes do Campeonato Brasileiro no próximo sábado, às 21h (de Brasília), pela 25ª rodada da competição, no estádio Nilton Santos. Afinal, a equipe do Nordeste soma 48 pontos, contra 47 do Alvinegro carioca. Vale destacar que os cariocas têm um jogo a mais.

