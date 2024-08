Adryelson de volta? Botafogo tenta empréstimo do zagueiro

Defensor, que atuou no clube na última temporada, está no Lyon, da França. Jogador quer ajudar na busca dos títulos

O Botafogo pode ter um reforço de peso nos últimos dias da janela de transferências. O zagueiro Adryelson, que está no Lyon, da França, pode retornar ao clube carioca por empréstimo para ajudar na busca pelos títulos nesta reta final de temporada. A informação é do “Canal do Medeiros”.

Um dos destaques da equipe na temporada de 2023, o jogador foi para o clube francês que também pertence ao Eagle Football Holdings, grupo controlado por John Textor, acionista majoritário da SAF Botafogo. Dessa forma, Adryelson tem o interesse em ajudar o Alvinegro a conquistar títulos – principalmente o do Campeonato Brasileiro, que escapou nas rodadas finais.

À procura por um zagueiro no mercado, o Alvinegro tenta negociar o retorno do jogador por empréstimo. No entanto, o Lyon pretende contar com Adryelson para a temporada. Até o momento, ele atuou por 50 minutos em três partidas pelo clube francês.