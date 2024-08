Vasco apresenta o atacante Jean David

Chileno de 31 anos já está apto para encarar o Athletico-PR, nesta quinta-feira (29), pelas quartas de final da Copa do Brasil Crédito: Jogada 10

Anunciado pelo Vasco na última terça-feira (27), o atacante chileno Jean David já foi apresentado pelo Cruz-Maltino. Na manhã desta quarta (28), ele explicou o porquê da escolha pelo Cruz-Maltino: a possibilidade de jogar uma competição continental. Vale lembrar que, no momento, o Vasco disputa apenas o Brasileirão e a Copa do Brasil. No entanto, sua presença na Libertadores ou na Sul-Americana de 2025 é praticamente certa. Inclusive, se o Cruz-Maltino for campeão do mata-mata nacional, já garantirá vaga na principal competição sul-americana. "É um lindo desafio. Também tomei a decisão de vir porque tenho essa vontade de disputar um torneio internacional, como é a Libertadores. E creio que aqui tenho muitas chances. Quero ajudar a equipe. Com nosso conjunto, que possamos chegar a Libertadores e ganhar títulos, que é o mais importante", comentou Jean.

Aliás, falando em títulos, o Vasco pode ganhar a Copa do Brasil de 2024. O clube de Jean David, aliás, está nas quartas de final. O Cruz-Maltino recebe o Athletico-PR, às 20h, em São Januário. O atacante já está inscrito no BID. Portanto, apto para jogar. “Agradecido por defender esse time. Me sinto muito emocionado, quero fazer da melhor maneira, ajudar a equipe para estar onde merece, que é ganhando títulos, jogando Libertadores. Cheguei há uma semana, já treinei com meus companheiros em campo. Me senti muito bem, estou à disposição, espero poder acompanhar a equipe amanhã e brigar por uma vaga de titular com meus companheiros”, comentou Jean. “O atacante, por fim, explicou que agora quer ser chamado de Jean David, como uma forma de gratidão e reconhecimento a sua mãe. Antes de acertar com o Vasco, vale lembrar, ele era conhecido como Jean Meneses.