Santos anuncia a contratação do goleiro Renan, ex-Botafogo

Revelado na base do Botafogo, Renan começou a carreira profissional em 2008 e passou oito temporadas na equipe carioca. Já em 2016, o arqueiro acertou transferência para o Avaí e foi um dos destaques da equipe, chamando a atenção e sendo contratado pelo Ludogorets, da Bulgária, no ano seguinte.

O Santos anuncio, na manhã desta quarta-feira (28), a contratação do goleiro Renan. O jogador pertencia ao Sport, mas estava atuando pelo Juventude, em 2024. Ele assinou com o Peixe até o final da atual temporada. No vínculo, existe a possibilidade de estender este período por mais um ano.

Atuando por cinco anos no exterior, Renan conquistou cinco vezes o Campeonato Búlgaro e chegou a tirar cidadania búlgara. Retornou ao Brasil em 2022 e teve passagens por Atlético-GO, Sport e Juventude, antes de chegar ao Peixe.

Assim, Renan chega para ser o substituto imediato de Brazão, titular absoluto da equipe neste momento. O goleiro vem substituindo João Paulo, que sofreu uma grave lesão no tendão e não joga mais neste ano. As outras opções para a meta santista são os jovens Diógenes e João Pedro, que nunca atuaram com a camisa do Peixe.

Renan é o terceiro reforço nesta janela de transferência. Afinal, antes do goleiro, o Santos anunciou as chegadas dos atacantes Wendel Silva e Billy Arce. O primeiro já fez sua estreia com a camisa do Peixe, enquanto o segundo ainda aprimora a forma física.