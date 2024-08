Record expande presença no futebol e renova contrato do Paulistão; saiba detalhes

Com desejo de ampliar ainda mais sua presença no futebol, a Record renovou o contrato de transmissão do Campeonato Paulista até 2029. A emissora já havia se acertado com a Liga Forte União para televisionar jogos do Campeonato Brasileiro a partir da próxima temporada. Nesse sentido, o esporte ocupará a grade do canal de janeiro a dezembro.

A Record tem números relevantes de audiência com o Campeonato Paulista desde 2022 e, por isso, surge o desejo de se consagrar ainda mais no meio. Não à toa, a emissora montará pela primeira vez uma grade fixa de esportes em sua programação a partir de setembro.

O acordo pela renovação ocorreu junto à Federação Paulista de Futebol com intermédio da Livemode – empresa que negociou os jogos do Brasileirão 2025. A Record, ainda segundo informações do F5, confirmou o novo vínculo com a competição estadual.