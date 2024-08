Flamengo terá reforços para jogo de volta da Copa do Brasil? Saiba situação

Rubro-Negro fecha contratação do lateral-esquerdo Alex Sandro e do meio-campista Carlos Alcaraz nos últimos dias

O Flamengo não terá todos os reforços à disposição nas quartas de final da Copa do Brasil. O lateral-esquerdo Alex Sandro e o meia Carlos Alcaraz não foram regularizados e, portanto, estão fora dos jogos contra o Bahia, nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, e no próximo dia 12, no Maracanã.

Desta maneira, Michael é o único reforço que ficará à disposição do técnico Tite para os confrontos. O atacante, inclusive, estreou com gol na vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino, domingo (26), no Maracanã. Além dos acertos com Alex Sandro e Carlos Alcaraz, o Flamengo também tem a contratação do atacante Gonzalo Plata, do Al-Sadd, do Catar, encaminhada.