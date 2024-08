Flamengo na Bahia e vence e fica numa boa na Copa do Brasil

Bruno Henrique usou a cabeça e o Flamengo deu grande passo para alcançar a semifinal da Copa do Brasil. Afinal, neste 28/8, um gol do atacante, aos quatro minutos do segundo tempo, definiu o duríssimo 1 a 0 sobre o Bahia, na casa do rival, a Arena Fonte Nova. Foi um triunfo na raça, pois o Mengo, com muitos desfalques (Viña, Arrascaeta, Pedro, Gabigol, Cebolinha, Allan) suportou a pressão no primeiro tempo e, conseguiu administrar o tempo depois que abriu vantagem. E com isso segue a freguesia. O treinador Rogério Ceni enfrentou o Flamengo 13 vezes. Perdeu todas.

O jogo de volta ocorrerá no dia 12/9, no Maracanã. O Flamengo joga pelo empate para avançar à semifinal. Se perder por um gol, pênaltis. Porém, se o Bahia vencer por dois gols, avançará. O vencedor deste duelo encara, na semifinal, Juventude ou Corinthians.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Primeiro tempo do Bahia

O Bahia dominou o primeiro tempo, já que a estratégia do Flamengo, como é praxe com Tite, é dar o campo ao rival e tentar segurar a pressão e os muitos chuveirinhos que o time sofre. No primeiro tempo a estratégia deu certo, pois o time da casa – com Everton Ribeiro se movimentando muito – não encontrou espaços. E quando o Bahia tentou cruzamentos, Fabrício Bruno conseguiu rechaçar quase todos. Já com a bola, o Mengo usava contra-ataques e sempre com Gerson precisando gerenciar as jogadas. Aliás, a melhor chance do Mengo foi com Gerson não conseguindo finalizar um cruzamento de Luiz Araújo, aos 44.