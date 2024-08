Ajax x Jagiellonia Białystok: onde assistir, escalações e arbitragem

Como chega o Ajax

O time está no meio da tabela do Campeonato Holandês, com uma vitória e uma derrota em duas partidas. Na Liga Europa, inclusive, a situação se repetiu. Afinal, na fase anterior, os holandeses fizeram 1 a 0 fora de casa no Panathinaikos (GRE) e perderam pelo mesmo placar na volta. Dessa forma, o confronto foi para os pênaltis, vencido pelos holandeses por 13 a 12.

Como chega o Jagiellonia Bialystok