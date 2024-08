Guga, do Fluminense, faz revelação sobre saída de Fernando Diniz

Para lateral, a troca no comando 'era necessária'; jogador fala sobre o que mudou desde a chegada de Mano Menezes ao Tricolor Crédito: Jogada 10

O Fluminense mudou da água para o vinho após a saída do técnico Fernando Diniz, em junho de 2024. Afinal, o time era o último colocado do Brasileirão quando o ex-treinador saiu e agora surge fora da zona do rebaixamento após a chegada de Mano Menezes. E o lateral-direito Guga comentou, nesta terça-feira (27), sobre a mudança de comando no Tricolor. O jogador, aliás, fez uma revelação. Em entrevista ao TNT Sports, Guga revelou que via como 'necessária' a troca de treinador. Para ele, era preciso trocar a estratégia para que o Flu deixasse a zona incômoda no Brasileirão.

"Futebol tem dessas. Ano passado a gente viveu um belíssimo momento com o Fernando Diniz, todo mundo jogando muito bem. Esse ano as coisas não estavam se encaixando, mas não era por falta de trabalho, dedicação. São coisas que fazem parte. Acho que chegou num momento que era necessária essa troca para tentar dar uma renovada e buscar mudar a estratégia, como aconteceu com o Mano (Menezes)", disse o atleta.

“Futebol tem dessas. Ano passado a gente viveu um belíssimo momento com o Fernando Diniz, todo mundo jogando muito bem. Esse ano as coisas não estavam se encaixando, mas não era por falta de trabalho, dedicação. São coisas que fazem parte. Acho que chegou num momento que era necessária essa troca para tentar dar uma renovada e buscar mudar a estratégia, como aconteceu com o Mano (Menezes)”, disse o atleta. Mudança ‘drástica’ no Fluminense Ele complementou, afirmando que a troca fez o time mudar ‘drasticamente’ de estilo de jogo. Guga relatou que o elenco conseguiu se adaptar de maneira veloz nas características do novo treinador. “Foi muito importante (a chegada de Mano), porque a gente conseguiu mudar drasticamente o nosso jogo. São características totalmente diferentes de propostas de jogo, mas que a gente conseguiu se adaptar rapidamente, fazer bons jogos. Paramos de tomar gols e buscamos os pontos necessários para hoje a gente estar fora (da zona de rebaixamento)”, finalizou.