Grêmio confirma lesão muscular do atacante Pavón

Argentino foi desfalque do Imortal na vitória fora de casa sobre o Criciúma e também não atuará em duelo com o Atlético

Mesmo assim, ele será desfalque da equipe no próximo compromisso, exatamente o duelo com o Atlético, no próximo domingo (01/09). O duelo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro ocorre, às 11h (de Brasília), pois marca a reabertura da Arena . O horário foi escolhido por ainda ter algumas limitações do estádio. Principalmente pela incapacidade de utilizar os refletores.

O Grêmio confirmou a lesão do atacante Pavón, por meio de comunicado, nesta terça-feira (27). O clube afirmou que o argentino passou por exames de imagem, que constataram uma contusão muscular na coxa direita. Contudo, o Imortal não estipulou um prazo de recuperação do jogador.

Apesar de não ter divulgado um tempo de recuperação da lesão, o Tricolor Gaúcho espera aproveitar a data Fifa. Exatamente porque neste período de jogos das seleções, a Série A terá uma paralisação. Assim, a possibilidade de Pavón ter condições de atuar na rodada seguinte, quando enfrenta o Bragantino. Vale relembrar que o atacante reclamou de desconfortos musculares no treinamento da última sexta-feira (23). Assim, o técnico Renato Gaúcho decidiu preservá-lo do embate com o Criciúma, em que venceu o adversário fora de casa. Pavón sofreu a lesão muscular durante o confronto com o Fluminense pela Libertadores, no dia 20 de agosto, no Maracanã.

Por outro lado, o comandante deve contar com o retorno de dois jogadores importantes. Ambos foram desfalques no duelo com o Tigre também por problemas físicos. Tratam-se do zagueiro Kannemann e do atacante Diego Costa. O elenco se reapresentou na manhã desta terça-feira (27) e deu início à preparação para o confronto com o Atlético.

Confira a confirmação da lesão de Pavón pelo Grêmio

“O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio informa que o atacante Cristian Pavón relatou dores após treinamento da última sexta-feira, foi submetido a exame de ressonância magnética e teve diagnosticada lesão muscular grau 1b no músculo bíceps femoral da coxa direita.