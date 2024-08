Evento no Palácio do Planalto homenageia medalhistas olímpicos

Da Seleção feminina de futebol, o técnico Arthur Elias e as jogadoras Tainá e Yasmim participaram do encontro

O técnico Arthur Elias e as jogadoras Tainá e Yasmim, medalhistas de prata na França, foram homenageados no Palácio do Planalto, em Brasília, na segunda-feira (26). O encontro, que contou com as participações de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, e Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, foi para enaltecer aqueles que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos.

Além do futebol, o Brasil também fez bonito em outros esportes. No total, conquistou 20 medalhas em 11 modalidades. Aliás, dos 20 pódios, 12 vieram em competições femininas, incluindo os três ouros, além de pódio por equipes mistas, no judô. Em resumo, dos 60 medalhistas brasileiros em Paris, 48 são mulheres.

Além dos nomes citados anteriormente, Caio Bonfim, prata na marcha atlética, Beatriz Souza, ouro e bronze no Judô, Júlia Soares, bronze na ginástica por equipes, Edival Pontes, o Netinho, bronze no taekwondo, Augusto Akio, o Japinha, bronze no skate, também estiveram presentes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.