Diretor do Atlético, Victor Bagy, enaltece apoio para Milito antes de jogo decisivo

Dirigente concede entrevista e fala sobre o atual treinador do Galo, estilo de jogo e resultados ruins no Campeonato Brasileiro

Desse modo, o ídolo do Galo e atual diretor de futebol, Victor Bagy, analisou o período e falou sobre o duelo das quartas de final da Copa do Brasil, que será contra o São Paulo. O dirigente, aliás, também defendeu o técnico Gabriel Milito das críticas.

O Atlético vive um momento de oscilação no Brasileirão. Mesmo com grandes investimentos, ocupa apenas a nona colocação, somando 30 pontos, em 22 jogos disputados.

“Até por uma questão de linguagem, no Brasil e na Argentina, ao usar o termo crise, ele carrega uma conotação mais pesada. Entendo que o termo crise esportiva está atrelado ao desempenho e aos resultados abaixo das nossas metas e expectativas para a temporada. É óbvio que o rendimento está aquém do esperado, dado o elenco e a capacidade dos jogadores que temos, mas sabemos que é um momento que se reverte com trabalho, diálogo e identificando os pontos a evoluir. Sabemos da capacidade do Milito e do que ele pode fazer. Confiamos no trabalho dele e temos convicção de que ele pode entregar bons resultados. Seu dia a dia é ótimo, e existe um alinhamento entre ele, a diretoria e os atletas”, afirmou o dirigente em entrevista ao portal “ge”.

Victor defende estilo de jogo de Milito no Atlético

Todavia, na derrota para o Fluminense, em jogo do Brasileirão, o comandante do Galo afirmou que busca sempre um olhar diferente ao do resultado. Victor, portanto, concluiu falando sobre essa afirmação e o estilo de jogo do treinador do Atlético.

“Milito foi contratado para executar um projeto esportivo que o Galo tem, baseado nos seus conceitos, estilo de jogo e cultura de futebol. É um futebol que esperamos que ele consiga implementar. Existem inúmeros exemplos de equipes vitoriosas que atingiram um alto nível de desempenho com o tempo”, finalizou Milito.