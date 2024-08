Cruzeiro: Seabra explica por que reforço de peso ficou no banco

A ausência do volante Walace, entre os titulares, na derrota do Cruzeiro para o Internacional, no último domingo (25), no Beira-Rio, chamou a atenção. Walace, contratado como reforço de peso e fundamental na classificação da Raposa sobre o Boca Juniors na Copa Sul-Americana, começou a partida no banco. O técnico Fernando Seabra esclareceu a decisão. Ele, afinal, explicou que o jogador está começando a temporada e precisa de uma introdução gradual aos jogos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Walace é um jogador muito importante e experiente. Ele já participou de uma partida de 92 minutos contra o Boca Juniors e, uma semana depois, jogou cerca de 80 minutos. Precisamos dar a ele uma progressão inicial de pelo menos três partidas, permitindo o tempo necessário para recuperação”, afirmou Seabra.

Aliás, ele também detalhou a estratégia de controle de minutagem: “Minha ideia era que ele entrasse no jogo de domingo como suplente, para ter um controle mais preciso do tempo em campo. Se começarmos com ele, fica difícil controlar a minutagem. Quando ele entra como reserva, podemos gerenciar melhor o tempo de jogo. Às vezes, as circunstâncias do jogo podem impedir sua entrada”. Expectativas para o próximo jogo A tendência, afinal, é que Walace seja titular no próximo jogo contra o Internacional, nesta quarta-feira (28), no Mineirão, em um confronto atrasado do Campeonato Brasileiro.