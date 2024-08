‘Tentei me defender’, disse segurança do Vasco sobre confusão

Chefe da segurança do time carioca, Betinho envolveu-se em confusão com jogadores do Athletico Paranaense após vitória em São Januário Crédito: Jogada 10

O chefe da segurança do Vasco, Betinho, pronunciou-se nesta terça-feira (27) em suas redes sociais sobre a confusão que se envolveu com os jogadores e comissão técnica do Athletico Paranaense, após a vitória do Cruz-Maltino por 2 a 1, em São Januário, na última segunda. De acordo com o segurança, ele não deu início à confusão e apenas se defendeu. Betinho ainda se refere às imagens que começaram a circular nas redes sociais após a confusão. É possível ver que um jogador da equipe adversária parte para cima de Lucas Piton após o fim da partida. Assim, o segurança intervém. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Como pode uma pessoa falar uma coisa que as imagens mostram outra? Deus no controle. Jogador pode tudo, eu sou um simples segurança que tentei me defender de quase 20 atletas contra um segurança”, disse.

O desentendimento começou assim que o árbitro apitou o fim do jogo. Reservas do Athletico-PR trocaram empurrões e socos com o chefe de segurança do Vasco. Logo, outros jogadores e funcionários dos dois times trocaram empurrões. Depois disso, houve nova confusão. O atacante Di Yorio, do Athletico, ao se dirigir para o vestiário, gesticulou para o segurança. Betinho desviou do golpe e tentou acertar um soco em jogadores e funcionários do Furacão, mas também não acertou. O chefe de segurança do Vasco foi afastado mais uma vez.