Torcedora do Palmeiras, apresentadora da Globo detona Abel Ferreira

A apresentadora Ana Maria Braga, da Globo, questionou a postura de Abel Ferreira, do Palmeiras, com a repórter Alinne Fanelli Crédito: Jogada 10

A apresentadora Ana Maria Braga detonou o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, após a resposta do português para a jornalista Alinne Fanelli. Durante o programa ‘Mais Você’, da Globo, nesta segunda-feira (26), ela questionou a postura do comandante alviverde e saiu em defesa da profissional de imprensa. Palmeirense, Ana Maria não poupou Abel e falou sobre os deveres da função que ele exerce no clube. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Não sei lá em Portugal, mas aqui, no Brasil, quando a gente ocupa uma posição de chefia no futebol, que é uma coisa popular e todo mundo gosta de saber das coisas, se você é técnico, o senhor tem sim obrigação de dar satisfação para quem quer que seja que lhe pergunte como é que vai o time, como vai o jogador (…). Ela (repórter) não fez pergunta pessoal, da sua família, nada seu, estava perguntando da sua função. E sua função, além de treinar os jogadores e fazer um bom trabalho, que o senhor faz em campo, a sua função também é informar a gente, que somos torcedores”, detonou a apresentadora. Ana Maria aproveitou para mandar um recado ao treinador e destacou o seu temor em um possível encontro com o português. “Se o senhor fizesse isso com um homem, a gente ia dizer que o senhor é mal educado. Mas o senhor disse isso para uma mulher. Fico muito espantada porque a presidente do Palmeiras fez uma coletiva só com mulheres, e os meninos reclamaram, e ela disse ‘isso é para vocês entenderem o quanto a mulher é discriminada (…). Agora, o melhor mesmo é ninguém ir na coletiva, né, já que ele não quer responder. Não se faz isso. É misoginia mesmo. A mim, que sou mulher, parece um desrespeito a nós todas, mulheres. Eu fico com medo. Se eu te encontrar em algum lugar e fizer uma pergunta sobre o meu time, sei lá que resposta vai me dar”, pontuou.