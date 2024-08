Globo contrata Fred Bruno para reforçar equipe esportiva da emissora; veja anúncio

O jornalista e influencer digital chega à emissora para participar de programas no SporTV e criar conteúdos exclusivos para o Globo Esporte Crédito: Jogada 10

A Globo contratou o influenciador digital Fred Bruno, ex-Desimpedidos, para reforçar o time esportivo da emissora. Desejo antigo do canal, o jornalista vai participar dos programas ‘Tá na Área’ e ‘Troca de Passes’ no SporTV, além de produzir conteúdos para o Globo Esporte no Youtube. A estreia de Fred deve ocorrer durante a próxima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Ou seja, na primeira semana de setembro. O nome de Fred estava no alvo da Globo desde 2019, não só por sua popularidade, mas pela forte identificação com um público mais jovem do futebol. Agora, a emissora pretende aproveitar o engajamento do influenciador para alavancar seus números e, consequentemente, atrair uma nova audiência aos programas esportivos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A novidade tomou conta dos assuntos mais comentados do X na manhã desta segunda-feira (26). Fred fez o anúncio através de um vídeo nas redes sociais com a reação de seus familiares ao dizer que tinha assinado com a Globo. O conteúdo, é claro, repercutiu bastante no meio esportivo.

Globo contrata Fred Bruno Conforme mencionado, Fred terá como uma de suas atribuições a criação de conteúdos para o canal do Globo Esporte, no Youtube. O influenciador, que participou por nove anos do ‘Desimpedidos’, também na plataforma, vai usar sua experiência para tornar-se o rosto da emissora no site. Fred Bruno também fará participações nos programas ‘Tá Na Área’, apresentado por Camila Carelli e Thiago Benevenutte, e ‘Troca de Passes’, comandado por Felipe Diniz. A estreia no SporTV deve ocorrer na partida entre Brasil e Equador, no dia 6 de setembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Realização de um sonho A F5, do UOL, também divulgou trechos da primeira entrevista que Fred concedeu como contratado da Globo. Ao site, o jornalista disse que o sonho de um dia estar na emissora sempre pareceu distante, mas se tornou realidade graças à série de fatores no decorrer da carreira.

“Eu sempre sonhei muito grande. A Globo era um sonho distante no início e hoje ele está acontecendo. Fruto do meu trabalho, da minha determinação e das pessoas incríveis que passaram na minha carreira. Então, eu não consigo definir esse momento com outra palavra que não seja ‘sonho’. Meus sonhos me trouxeram aqui. Mesmo realizando vários outros durante esses últimos dez anos, faltava esse”, disse Fred. O anúncio de Fred não tinha como ser diferente: um vídeo especial nas redes sociais. O jornalista divulgou as reações de seus familiares com a notícia e escreveu: “(…) finalmente posso falar: mãe, tô na Globo”. Mano, hoje é um novo dia, de um novo tempo, que começou!

Sempre foi um dos meus maiores sonhos e hoje ele está se realizando e eu finalmente posso falar: MÃE, TÔ NA GLOBO!!! Hahahahaha pic.twitter.com/JExhaplSdA — FRED BRUNO (@fred_b12) August 26, 2024