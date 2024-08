Cuiabano não sofre lesão grave e volta a treinar esta semana no Botafogo

O jogador sofreu uma luxação ao tentar um carrinho para bloquear um cruzamento de Estevão, mas que foi corrigida ainda no estádio. No fim do jogo, ele apareceu com uma tipoia no braço direito. Por isso, o lateral não jogou no empate de 0 a 0 contra o Bahia no domingo (25), pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado fez com que o Alvinegro perdesse a liderança da competição.

Com uma lesão leve, Cuiabano se reapresenta com o restante da equipe na manhã desta terça-feira (27) para treinar normalmente. No entanto, a presença do jogador no confronto direto na briga pela liderança do Brasileirão contra o Fortaleza, no sábado (31), ainda não é certa. Assim, vai depender de como ele vai se sentir em relação à recuperação. O mais provável é que o lateral volte apenas após a Data Fifa.