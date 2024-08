Champions: classificados para fase de liga começam a ser definidos nesta terça-feira (27)

Sete clubes vão assegurar as últimas vagas para a principal competição de clubes do planeta, que terá novo formato em 2024/25

Chegou o momento decisivo da última fase preliminar da Champions. Nesta terça-feira (27), três partidas abrem os jogos de volta do playoff da principal competição de clubes do planeta, o último mata-mata antes da fase de liga da competição. Galatasaray, da Turquia, recebe o Young Boys, da Suíça, o Sparta Praga, da República Tcheca, enfrenta o Malmo, da Noruega, enquanto o RB Salzburg, da Áustria, encara o Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Todos os jogos terão início às 16h (de Brasília).

Além disso, outros quatro duelos serão disputados na próxima quarta-feira (28), para definir os últimos classificados para a fase de liga da Champions: Qarabag (Azerbaijão) x Dínamo (Croácia); Estrela Vermelha (Sérvia) x Bodo/Glimt (Noruega); Slovan Bratislava (Eslováquia) x Midtjylland (Dinamarca); Slavia Praha (República Tcheca) x Lille (França).

Galatasaray x Young Boys

Em casa, os turcos precisam se recuperar da derrota por 3 a 2 na partida de ida. Assim, o Galatasaray precisa vencer por ao menos dois gols de diferença para confirmar a classificação no tempo regulamentar. Por outro lado, os suíços contam com a vantagem do empate para avançar na competição.