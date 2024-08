Romero lamenta erros do Corinthians, mas afirma: ‘Ninguém vai abaixar a cabeça’

Timão é superado pelo Fortaleza, no Estádio do Castelão, segue no Z4 e paraguaio lamenta gols perdidos pela equipe paulista no confronto Crédito: Jogada 10

O atacante Romero voltou ao Corinthians após se recuperar de lesão e participou da derrota para o Fortaleza no Estádio do Castelão. Com isso, o Timão segue em uma situação complicada, permanecendo na zona de rebaixamento, com apenas 22 pontos, em 24 rodadas. Desse modo, o paraguaio avaliou a situação e analisou o jogo contra o líder do Campeonato Brasileiro. Romero, aliás, lamentou as oportunidades de gols perdidas pelo Corinthians na partida.