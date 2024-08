Retrô e Itabaiana saem na frente pelo acesso à Série C de 2025

Também pelas quartas de final, o Itabaiana derrotou por 3 a 1 o Treze em casa e abriu boa vantagem na briga pelo acesso. Cleiton, Gustavo Schutz e Kadu Barone anotaram, portanto, os gols do Tremendão, e Thiaguinho descontou para o Galo no Etelvino Mendonça, na cidade de Itabaiana (SE).

Na Arena de Pernambuco, a Fênix venceu por 1 a 0 o Brasiliense. Mascote, aos 15 minutos da primeira etapa, anotou o gol solitário após boa jogada de Fernandinho. O duelo da volta, que definirá quem garante o acesso, será no próximo domingo (1º) no Estádio Elmo Serejo Farias, o Boca do Jacaré, às 15h30, em Taguatinga (DF).

Três jogos completaram neste domingo (25) a ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Após o Maringá largar bem no sábado (1 a 0 sobre a Inter de Limeira), desta vez coube a Retrô e Itabaiana abrirem vantagem na disputa pelas vagas na Série C-2025 e nas semifinais desta Quarta Divisão.

Desse modo, os paraibanos precisarão vencer por três gols de diferença para avançar e garantir uma vaga na Terceira Divisão de 2025. Ou então por dois de vantagem para forçar a disputa nas penalidades máximas. O duelo ocorrerá no próximo domingo, às 16h, no Amigão, em João Pessoa (PB).

ANAPÓLIS 1×1 IGUATU

Por fim, no terceiro e último jogo deste domingo, Anápolis e Iguatu empataram por 1 a 1 no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO). Otacílio Marcos abriu o placar para os visitantes, mas André deixou tudo igual para anfitriões. Em caso de novo empate no segundo jogo, a vaga na Série C do Brasileiro e nas semifinais da Quarta Divisão será nos pênaltis.

Confira os jogos da volta

Sábado (31/8)

Iguatu x Anápolis – 16h

Domingo (1/9)

Brasiliense x Retrô – 15h30

Treze x Itabaiana – 16h