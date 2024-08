John lamenta empate do Botafogo e analisa oportunidades perdidas na Fonte Nova

Alvinegro perde a liderança do Brasileirão após empate fora de casa e goleiro destaca chances de gols que poderiam levar o time aos 3 pontos

O Botafogo perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro ao empatar com o Bahia neste domingo (25), na Fonte Nova, por 0 a 0. Desse modo, o Alvinegro é agora o segundo colocado, portanto, com 47 pontos. O líder é o Fortaleza que chegou aos 48 pontos.

Todavia, se não fosse o goleiro John, que fez grandes defesas, o Botafogo poderia ter saído derrotado do duelo fora de casa. No entanto, o goleiro preferiu lamentar os gols perdidos pelo time carioca e também fez elogios ao preparador de goleiros do clube.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Veja como foi o empate:Botafogo empata com o Bahia na Fonte Nova e perde a liderança do Brasileirão