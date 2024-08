Seca de atacantes faz Santos cogitar ter reforço como titular contra o Amazonas

Com Furch e William Bigode em baixa, Peixe deve apostar no recém-chegado Wendel Silva no próximo jogo da Série B Crédito: Jogada 10

O Santos encara o Amazonas neste sábado (24), às 16h, na Vila Belmiro, pela 23° rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Fábio Carille deve ter novidades no sistema ofensivo. Isso porque o atacante Wendel Silva pode ser a grande surpresa no time titular do Peixe. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Sobre o Wendel, (ele) treinou dois dias com a gente. Muito pouco. Vinha de férias, pré-temporada. Provavelmente eu tenha ele no banco para uma parte do jogo”, disse Carille, após a partida contra o Guarani.

Contudo, existe a chance de Wendel começar a partida como titular contra o Amazonas. Muito por conta da fase vivida por Julio Furch. O Santos tem o segundo melhor ataque da Série B, com 34 gols, somente atrás do Ceará, que balançou a rede 35 vezes. Contudo, o centroavante argentino não vem contribuindo tanto. Furch tem seis gols em 30 partidas, mas não balança as redes há cinco jogos. A última vez aconteceu contra o Coritiba, no dia 22 de julho. Seu substituto imediato é William Bigode, que também tem seis gols em 29 embates, mas não marca desde o dia 1° de julho. Para efeito de comparação, o artilheiro do Santos no ano é Guilherme, que atua pela ponta-esquerda, com 10 gols em 31 partidas. A baixa efetividade do Peixe no ano faz com que Wendel Silva ganhe oportunidade logo de cara e mostre que pode ser esse homem gol que a equipe tanto precisa.