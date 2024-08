Lukaku troca Chelsea pelo Napoli de Antonio Conte

Clube inglês vende belga por R$ 184,5 milhões à equipe do sul da Itália, comandada por técnico com o qual atacante viveu sua melhor fase

No Napoli, trabalhará novamente com Antonio Conte, técnico que o levou ao auge na Internazionale, de Milão (ITA). Em 2019/20 e 2020/21, marcou 64 gols e deu 17 assistências em 95 jogos pelos nerazzurri, onde viveu seus melhores anos.

O Napoli acertou com o Chelsea a contratação de Lukaku, atacante de 31 anos. Ele assinará até 2027. Segundo a Sky Sports italiana, a transferência custará € 30 milhões (R$ 184,5 milhões), mais € 15 milhões (R$ 92 milhões) em bônus e variáveis. Após dois empréstimos, Lukaku encerra sua segunda passagem frustrante no clube inglês.

O belga chegou ao Chelsea em 2011, egresso do Anderlecht (BEL), como aquisição mais cara da história do clube até então – agora é o terceiro, atrás de Enzo Fernández e Moisés Caicedo. Contudo, teve apenas uma temporada com os Blues, marcando 15 gols em 44 jogos em 2021/22 e ganhando o título do Mundial de Clubes.

Em seguida, passou por West Bromwich, Everton e Manchester United, até ir atuar pela Inter. Após brilhar na Itália, foi recontratado pelos Blues, mas não se adaptou e virou problema. Dessa forma, foi emprestado à Inter em 2022/23 e à Roma em 2023/24.

Por fim, não participou da pré-temporada nos EUA sob o comando de Enzo Maresca e treinava com outros jogadores descartados. Agora, está a caminho de Nápoles para exames médicos e assinar o contrato.