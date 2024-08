Brazão se diz chateado após empate do Santos e mira reação na Série B

Santos e Amazonas ficaram no empate sem gols, na tarde deste sábado (24), na Vila Belmiro, em jogo da Série B do Brasileirão

O Santos empatou sem gols com o Amazonas na tarde deste sábado (24), na Vila Belmiro, em partida válida pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão. O goleiro Gabriel Brazão expressou seu descontentamento com a sequência de resultados negativos, já que o time paulista conquistou apenas uma vitória nas últimas seis partidas.

“Saímos chateados porque queríamos vencer e somar os três pontos em casa. Vamos trabalhar duro, pois na sexta-feira temos mais uma final. Ainda faltam vários jogos, e precisamos nos empenhar para reverter essa sequência negativa”, declarou Brazão à Premiere.

O goleiro também destacou que o foco agora é superar a situação atual.