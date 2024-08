Tite, do Flamengo, deve receber alta neste sábado

Treinador do Flamengo passou mal depois da partida contra o Bolívar e foi internado assim que chegou no Rio de Janeiro

O técnico Tite, do Flamengo, deve receber alta hospitalar neste sábado (24). No entanto, ainda não se sabe se o treinador vai comandar a equipe na partida contra o Bragantino, no domingo (25), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. A informação é da assessoria do clube.

Por causa da altitude de 3.600 metros em La Paz, Tite passou mal após a derrota por 1 a 0 para o Bolívar. Assim, segundo um comunicado do clube carioca na manhã desta sexta-feira (23), ele sofreu “elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude”. No entanto, apesar do resultado negativo, o Rubro-Negro conseguiu a classificação para as quartas de final da Libertadores.

Ao chegar no Brasil, Tite foi internado no Copa Star, um hospital da Zona Sul do Rio de Janeiro. Na unidade, os médicos detectaram uma “Fibrilação Atrial”. Ainda de acordo com a assessoria do Flamengo, o técnico não vai precisar passar pelo procedimento de abalação – utilizado para cauterizar área do coração responsável pela perturbação elétrica causadora do problema.