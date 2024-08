Série C entra na última rodada com briga pelo G8 e contra Z4

Restam duas vagas para o quadrangular final e mais dois clubes serão rebaixados para a Série D de 2025 Crédito: Jogada 10

A última rodada da primeira fase da Série C do Brasileirão promete fortes emoções. Quatro times disputam os dois lugares restantes no quadrangular final, enquanto outros três brigam contra o rebaixamento e apenas um vai permanecer na terceira divisão nacional. Todos os jogos acontecem neste sábado (24), a partir das 17h (de Brasília). Veja a tabela da Série C do Brasileirão! É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Disputa pelo G8 Londrina, Remo, Náutico e Figueirense disputam as últimas duas vagas no quadrangular final. Em sexto lugar com 26 pontos, o Tubarão recebe o Timbu, no Estádio do Café. Assim, pode se garantir na próxima fase mesmo em caso de empate, mas teria que torcer por derrotas dos concorrentes paraenses e catarinenses. Por sua vez, os pernambucanos precisam da vitória para avançar.

Já Remo e Figueirense vão decidir a classificação fora de casa. Em oitavo lugar com 25 pontos, o Leão Azul precisa vencer o já rebaixado São José-RS, no Francisco Novelletto. Em caso de empate, precisará torcer por derrotas do Náutico e do Figueira, que ocupam o nono e décimo lugar, respectivamente. Por fim, o Figueirense decide a vida contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro. O time carioca ocupa o sexto lugar, com 31 pontos, e já está garantido na próxima fase. Assim, o Figueira torce para enfrentar um adversário sem muito compromisso. Em décimo com 24, somente a vitória interessa aos catarinenses, que ainda precisam torcer por tropeços de Remo e Náutico. Luta contra o rebaixamento A disputa promete esquentar também na luta contra o rebaixamento. Aparecidense, Sampaio Corrêa e ABC disputam a permanência na terceira divisão. Dois serão rebaixados para a Série D de 2025. ABC e Aparecidense, inclusive, se enfrentam no Frasqueirão. O Alvinegro Potiguar é o primeiro time fora da zona, com 19 pontos, e precisa de um empate para rebaixar os rivais.