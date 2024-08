Manchester City x Ipswich: Onde assistir, escalações, arbitragem

Duelo vale pela segunda rodada do Inglês. Tetracampeão começou com vitória fora de casa e busca vencer, em casa, o azarão

Atual tetracampeão inglês e que teve ótima vitória na estreia, fora de casa (1 a 0 no Chelsea), o Manchester City, desta vez, joga em seus domínios. Pela segunda rodada da Premier League, enfrenta o Ipswich no Ettihad Stadium. Os Citizens são favoritos diante de um rival que voltou à elite após 22 anos. Mas para decepção de sua torcida, perdeu na estreia, em casa, para o Liverpool.

Onde assistir

Este jogo terá a transmissão da Disney Premium a partir das 11h (de Brasília).

Como está o Manchester City

O treinador Guardiola segue sem o apoioador Rodri. Um dos principais rivais de Vini Jr na briga de melhor do mundo, voltou aos treinos, em separado. Mas ainda está longe da melhor forma. Oscar Bobb ficará fora por um bom tempo. Afinal, se recupera de fratura na perna na rodada passada. A grande dúvida é Savinho. O atacante brasileiro saiu com dores musculares na estreia. Assim, apenas horas antes do jogo se saberá se poderá ou não jogar. Mas caso receba o OK, deve seguir no banco. Já Phil Foden é titular garantido.