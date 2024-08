Fluminense tem quatro desfalques ‘certos’ contra o Atlético pelo Brasileirão

Samuel Xavier, suspenso, Ignácio, Diogo Barbosa e Renato Augusto, lesionados, estão fora do duelo com o Galo, no Mineirão Crédito: Jogada 10

Após garantir a vaga nas quartas de finais da Libertadores, o Fluminense volta suas atenções para o duelo com o Atlético-MG, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece neste sábado (24), às 21h (de Brasília), no Mineirão. No entanto, o técnico Mano Menezes terá quatro desfalques "certos" para a partida. O primeiro deles é Samuel Xavier, que recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo com o Corinthians e desfalca a equipe carioca. Assim, a tendência é que Guga, substituto direto, volte a atuar pela direita, enquanto Esquerdinha reapareça na esquerda.

Além disso, Diogo Barbosa, Renato Augusto e Ignácio seguem de fora por questões médicas. O lateral-esquerdo se recupera de cirurgia no menisco do joelho direito, enquanto o meia trata uma lesão na coxa esquerda. O defensor, por sua vez, tem uma lesão no joelho esquerdo e deve ficar de fora por tempo indeterminado. A dupla Marcelo e Germán Cano estão na fase de transição para retomar as atividades com o grupo. Nesse sentido, o lateral postou registro de sua recuperação nesta quinta-feira, com a frase “Quase lá”. Lelê também segue de fora desde sua cirurgia no joelho direito. No momento, o Fluminense ocupa a 18ª colocação, com 21 pontos, e tenta deixar a zona de rebaixamento já nesta rodada. Para isso, precisa vencer e torcer por tropeços de Corinthians e Vitória, que enfrentam Fortaleza e Vitória.