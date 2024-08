Dirigentes do Flamengo detonam CBF por calendário: ‘Vergonha’

Marcos Braz, aliás, propôs redução das competições do Brasileirão. Ele, aliás, citou “cara de pau” da entidade por seguir com o calendário e que não liga para o futebol nacional.

O Flamengo voltou a criticar a CBF por conta do calendário do futebol brasileiro em dia de convocação da Seleção Brasileira . Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, e Bruno Spindel, diretor de futebol, reforçaram que há muitos jogos e que podem comprometer rendimento dos jogadores dentro de campo.

Spindel, inclusive, comentou sobre as convocações de jogadores rubro-negros à seleção brasileira. Na Copa América, nove atletas, afinal, desfalcaram a equipe no Brasileirão.

“Ou você reduz o número de jogos em competições A, B, C, D – não quero falar em qual competição isso precisa ser feito. Faz isso ou é conversa fiada. É matemático. Você não consegue ajustar o número de jogos. Infelizmente, não acredito em bom senso nesse tema. Não é questão de bom senso, é questão de matemática. Das principais ligas do futebol mundial, Inglaterra, Espanha, França, Brasil, Argentina. Na Europa inteira, na Ásia inteira”, começou por dizer.

“Tanto publicamente como internamente, a CBF joga a questão do calendário nos clubes. As datas são uma decisão unilateral da CBF. O resto é balela. Quem faz o calendário, tirando Sul-Americana, Recopa, Libertadores e as datas Fifa de seleção, é a CBF. A CBF entende que ela tem o poder para fazer e que isso não afeta ela. Isso é um raciocínio torto, inclusive para o principal produto da CBF, que é a seleção brasileira. Toda vez que um atleta nosso é convocado, nós, como direção, ficamos felizes. Pelo lado humano, pela relação com eles e pela chancela do nosso trabalho. Mas traz um prejuízo esportivo enorme”, disparou o dirigente.

Nesta sexta-feira, Pedro e Gerson, aliás, vão para os jogos das Eliminatórias. Dessa vez, no entanto, competições vão parar no período. Só que a partida de volta da Copa do Brasil, contra o Bahia, por exemplo, será bem próxima da segunda partida da Seleção.

