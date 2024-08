Após vitória sobre o Operário, João Vitor projeta duelo do Vila Nova contra o América-MG: ‘Duelo muito difícil’

O volante João Vitor teve uma ótima atuação na importante vitória do Vila Nova fora de casa contra o Operário por 3 a 2, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta teve um papel fundamental no jogo; com quatro desarmes, João Vitor foi o líder no quesito na partida.

“O nosso time fez um grande jogo fora de casa e conquistamos os três pontos. Estamos em uma boa sequência, dois jogos importantes, contra adversários diretos e conquistamos as vitórias, isso mostra a força do nosso grupo. Feliz por poder atuar e ajudar a equipe a conquistar os pontos que nos colocaram no G4”, disse.

Titular nos últimos dois jogos, João Vitor já soma 18 partidas na atual, com um gol e uma assistência. O volante também teve uma boa atuação na vitória sobre o Sport Recife, por 2 a 0 na rodada anterior. João Vitor projetou o próximo jogo da equipe, que será contra o América-MG no domingo.