Veiga pede que Palmeiras esqueça eliminações e foque no tri brasileiro

O Palmeiras reapresentou-se, nesta quinta-feira (22), após a eliminação para o Botafogo, nas oitavas de final da Copa Libertadores. Abel Ferreira e sua comissão iniciaram a preparação para o duelo contra o Cuiabá, no sábado (24), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para o meia Raphael Veiga, o Verdão precisa esquecer as eliminações recentes nas copas para focar no tricampeonato brasileiro.

“A gente sabia que agosto seria um mês muito intenso por conta dos jogos difíceis que iríamos ter. Em dois sorteios, pegamos duas grandes equipes. Penso que, junto do Palmeiras, estão entre as melhores do Brasil. Foram quatro jogos em que a gente lutou, demos o nosso máximo, entregamos tudo. É uma pena termos saído em duas competições que queríamos ganhar, como todas”, disse Veiga, que prosseguiu:

“Nós, jogadores, comissão, ficamos ainda mais chateados porque estamos no dia a dia. A gente trabalha, sabe realmente tudo que a gente passa para ganhar jogos e campeonatos. Mas temos mais um campeonato ainda, que é o Brasileiro, sabemos a importância e o peso que esse campeonato tem aqui no Brasil e faremos de tudo para conquistá-lo, assim como no ano passado, principalmente pela grandeza que seria conseguir o tricampeonato”, completou.