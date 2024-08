Torcedores xingam ex-namorado de Iza em festa de aniversário do Vasco

Durante a performance da artista, os torcedores vascaínos presentes no local começaram a gritar “Ei, Yuri, vai tomar ****!”. Iza discursou na tentativa de parar com os gritos. Contudo, não teve sucesso e deu risada da situação.

A cantora Iza foi protagonista de um episódio inusitado, na noite da última quarta-feira (21). Ela se apresentava na comemoração de 126 anos do Vasco, seu clube de coração, quando os torcedores presentes hostilizaram seu ex-namorado. Exatamente o volante Yuri Lima, ex-Fluminense e Santos, que estava atuando no Mirassol.

Gesto de torcedores do Vasco se explica por traição à Iza

Vale ressaltar que a cantora está grávida de sete meses da filha Nala. Exatamente fruto do relacionamento com o volante Yuri Lima. No entanto, o casal não está mais junto desde meados de julho. Afinal, Iza relatou por meio de vídeo que descobriu uma traição do jogador. O atleta demonstrou arrependimento pelo erro. Posteriormente, até rescindiu o vínculo com o Mirassol, seu último clube, além da perda de um contrato de publicidade. Com base em registros nas redes sociais, há até rumores de uma reconciliação entre eles, porém jamais confirmado por algum dos lados até o momento. Mesmo assim, o jogador voltou a frequentar a casa da artista, por ser pai da criança.

A cerimônia ocorreu na última quarta-feira (21) no Espaço Hall, casa de show localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Aliás, contou com a presença de personagens notáveis, como jogadores que são ídolos do Cruz-Maltino. Assim como artistas que torcem para o Gigante da Colina e fizeram rápidas apresentações. Outros exemplos de cantores que também estiveram presentes são Delacruz, Kevin O Chris, Lexa, Serjão Loroza, Tico Santa Cruz e Teresa Cristina.